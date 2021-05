Logistica | rinnovato il contratto | 104 euro di aumento

(Di mercoledì 19 maggio 2021) È statoilcollettivo nazionale dellascaduto a fine 2019. La novità riguarda circa un milione di lavoratori tra corrieri e autotrasportatori, ma anche rider (quelli assunti con questo), che durante la pandemia hanno visto il loro lavoro crescere in maniera esponenziale. Per la prima volta dopo 15 anni, a firmare l’intesa con i sindacati sono state tutte e 24 le associazioni datoriali del settore. Secondo le organizzazioni sindacali è “un importante risultato, raggiunto anche grazie allo sciopero del settore del 29 e 30 marzo scorsi che ha rispedito al mittente le richieste che avrebbero prodotto il peggioramento economico delle condizioni dei lavoratori”.ilcollettivo: cosa cambia Le sigle di ...

Advertising

DenisCagnin : RT @LegacoopPeS: Rinnovato il #CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione. “L'accordo rappresenta il senso di responsabilità di tutte le parti… - filtcgilvenezi1 : Ci avevamo creduto e abbiamo avuto ragione! Ieri finalmente è stato rinnovato il contratto nazionale #logistica,… - giancola72 : RT @confartMe: Confartigianato trasporti insieme a Fit-#Cgil, Fit-#Cisl e #UilTrasporti hanno firmato il rinnovo del contratto collettivo n… - loredanadurante : RT @LegacoopPeS: Rinnovato il #CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione. “L'accordo rappresenta il senso di responsabilità di tutte le parti… - LegacoopUmbria : RT @LegacoopPeS: Rinnovato il #CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione. “L'accordo rappresenta il senso di responsabilità di tutte le parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Logistica rinnovato

E' stato finalmenteil contratto collettivo nazionale dellascaduto a fine 2019. Coinvolti 1 milione tra corrieri e autotrasportatori. Per la prima volta dopo 15 anni , a firmare l'intesa con i ......Cisl e Uilt Uil) Nella busta paga dei lavoratori che sono occupati nella filiera della, ... Il contratto, scaduto a fine 2019, vienefino al 31 marzo del 2024, per una durata di 4 ...Nella giornata di martedì 18 maggio, è stato sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale del settore autotrasporto, merci, logistica e facchinaggio, che occupa in provincia di Modena oltre 20 mila ...(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Assoporti "avra un ruolo centrale nelle prossime politiche di sviluppo del Paese". Lo ha affermato, nel giorno del suo insediamento come presidente dell'Associazione dei Port ...