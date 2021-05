Lo strumento di Google che, tramite l’AI, permette di verificare la salute della pelle (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo progetto di Google in termini di assistenza sanitaria è stato annunciato e potrebbe prendere vita entro l’anno. Si tratta di uno strumento che permetterà di monitorare la salute di pelle, capelli e unghie tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il progetto pilota è stato presentato così da rendere noto come funzionerebbe: in sostanza le persone potranno utilizzare la fotocamera del telefono per inquadrare e scattare delle foto a un’area problematica – si pensa innanzitutto alle eruzioni cutanee -. LEGGI ANCHE >>> I dipendenti ebrei di Google che hanno chiesto all’azienda di schierarsi contro il massacro dei palestinesi Come funziona lo strumento Google analisi pelle Gli utenti potranno ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo progetto diin termini di assistenza sanitaria è stato annunciato e potrebbe prendere vita entro l’anno. Si tratta di unocherà di monitorare ladi, capelli e unghiel’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il progetto pilota è stato presentato così da rendere noto come funzionerebbe: in sostanza le persone potranno utilizzare la fotocamera del telefono per inquadrare e scattare delle foto a un’area problematica – si pensa innanzitutto alle eruzioni cutanee -. LEGGI ANCHE >>> I dipendenti ebrei diche hanno chiesto all’azienda di schierarsi contro il massacro dei palestinesi Come funziona loanalisiGli utenti potranno ...

App di Google fa diagnosi malattie pelle dalle foto pazienti

nato Dermatology Assist di Google, uno strumento diagnostico basato sull'intelligenza artificiale, capace di riconoscere e diagnosticare 288 malattie di pelle, capelli e unghie, solo da una foto che il paziente potrà caricare ...

nato Dermatology Assist di Google, uno strumento diagnostico basato sull'intelligenza artificiale, capace di riconoscere e diagnosticare 288 malattie di pelle, capelli e unghie, solo da una foto che il paziente potrà caricare ...