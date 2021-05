Lo stendardo di Raffaello è in formato elettronico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Digitalizzato in gigapixel lo stendardo di Raffaello. In vista del restauro dell’opera e della mostra in programma a settembre, Haltadefinizione ha riprodotto il labaro in formato elettronico. “Fanciullo reggifestone” di Raffaello: opera originale Come si è svolta l’operazione sullo stendardo di Raffaello? Attraverso l’acquisizione con tecnologia gigapixel, Haltadefinizione ha fotografare lo stato di conservazione prima Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Digitalizzato in gigapixel lodi. In vista del restauro dell’opera e della mostra in programma a settembre, Haltadefinizione ha riprodotto il labaro in. “Fanciullo reggifestone” di: opera originale Come si è svolta l’operazione sullodi? Attraverso l’acquisizione con tecnologia gigapixel, Haltadefinizione ha fotografare lo stato di conservazione prima

Advertising

ArteMagazine : Digitalizzato in gigapixel lo Stendardo della Santissima Trinità, unica opera di Raffaello a Città di Castello. Le… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Digitalizzato in gigapixel lo Stendardo della Santissima Trinità, unica opera di Raffaello a Città di Castello. Le immagi… - ArteMagazine : Digitalizzato in gigapixel lo Stendardo della Santissima Trinità, unica opera di Raffaello a Città di Castello. Le… - Umbriaecultura : Dopo la recente e ambiziosa operazione di ricollocazione del clone dello Sposalizio della Vergine nella Chiesa di S… -