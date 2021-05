Lo sapevate che esiste lo yoga per gli occhi? Ecco gli esercizi da fare secondo il musicista leggenda dei Beatles

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per gli inesperti, forse non è una pratica molto conosciuta. Ma per chi se ne intende, l’Eyesarebbe eccezionale per migliorare la vista e mantenere gliallenati. Leggi anche ›Therapy con Sayonara Motta: «Una lezione online gratuita per spiegarvi perché serve a tutti» ›, cos’è e perché ci fa bene. Parola alle insegnanti Presbiopia: 7 consigli per vederci chiaro guarda le foto ...