Lo Monaco: 'Champions? Mi aspetto che il Napoli finisca il lavoro' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Napoli - " Mi aspetto che il Napoli completi il percorso domenica sera. Gattuso ha lavorato bene e ha tutte le potenzialità per tagliare il traguardo al termine del match con il Verona". Parola di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021)- " Miche ilcompleti il percorso domenica sera. Gattuso ha lavorato bene e ha tutte le potenzialità per tagliare il traguardo al termine del match con il Verona". Parola di ...

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Champions Lo Monaco: 'Champions? Mi aspetto che il Napoli finisca il lavoro' Parola di Pietro Lo Monaco , a Radio Crc , in vista dell'ultima di campionato che certificherà il verdetto ancora mancante: le ultime due squadre qualificate in Champions oltre a Inter e Atalanta. ...

Lo Monaco: "Champions? Mi aspetto che il Napoli finisca il lavoro" Corriere dello Sport.it Lo Monaco: "Champions, c'è una squadra che rischia più di tutte" 'Gattuso ha lavorato bene e ha tutte le potenzialità per tagliare il traguardo Champions', Lo Monaco parla anche della querelle Cairo-Immobile.

