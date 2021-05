Livorno, nuovo caso toscano di sovradosaggio nella somministrazione del vaccino Pfizer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la 23enne di Carrara, è toccato a una 67enne ricevere quattro dosi in una volta sola. La donna sta bene ed è ricoverata in Pronto soccorso per accertamenti. Dopo il caso di Massa Carrara, un altro errore nel dosaggio del vaccino Pfizer si è verificato in Toscana. Per l’esattezza, all’hub vaccinale del Modigliani Forum di Livorno, dove lunedì una donna di 67 anni ha ricevuto quattro dosi del siero anti-Covid, anziché una. Secondo quanto si apprende da fonti Asl, la signora sta bene ed è ricoverata in Pronto soccorso per accertamenti. “Abbiamo avuto questo episodio di una signora di 67 anni che ieri pomeriggio ha ricevuto 0.30 millilitri di vaccino Pfizer, interamente, senza essere diluito, e quindi una quantità di vaccino pari a quattro dosi – ha spiegato Cinzia ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la 23enne di Carrara, è toccato a una 67enne ricevere quattro dosi in una volta sola. La donna sta bene ed è ricoverata in Pronto soccorso per accertamenti. Dopo ildi Massa Carrara, un altro errore nel dosaggio delsi è verificato in Toscana. Per l’esattezza, all’hub vaccinale del Modigliani Forum di, dove lunedì una donna di 67 anni ha ricevuto quattro dosi del siero anti-Covid, anziché una. Secondo quanto si apprende da fonti Asl, la signora sta bene ed è ricoverata in Pronto soccorso per accertamenti. “Abbiamo avuto questo episodio di una signora di 67 anni che ieri pomeriggio ha ricevuto 0.30 millilitri di, interamente, senza essere diluito, e quindi una quantità dipari a quattro dosi – ha spiegato Cinzia ...

