LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 1-2, ATP Lione in DIRETTA: piove a dirotto! Match sospeso, rischio rinvio a domani (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA Sinner-Karatsev SOSPESA PER PIOGGIA. QUANDO SI TORNA IN CAMPO? PREVISIONI METEO 16:20 piove a dirotto su Lione, il campo è coperto e in tempi brevi di sicuro non si ritornerà a giocare. Sul punteggio di 0-6 6-3 1-2 per Karatsev, con Sinner al servizio, interrompiamo dunque il racconto di questo Match; vi aggiorneremo su tempi e modi della ripresa. GIOCO sospeso: c’è un temporale in arrivo sopra Lione, il gioco viene fatto fermare. Si torna negli spogliatoi, poi sarà Sinner a servire. 1-2 Karatsev, prima esterna e dritto. 40-30 Prima vincente esterna di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDASOSPESA PER PIOGGIA. QUANDO SI TORNA IN CAMPO? PREVISIONI METEO 16:20a dirotto su, il campo è coperto e in tempi brevi di sicuro non si ritornerà a giocare. Sul punteggio di 0-6 6-3 1-2 per, conal servizio, interrompiamo dunque il racconto di questo; vi aggiorneremo su tempi e modi della ripresa. GIOCO: c’è un temporale in arrivo sopra, il gioco viene fatto fermare. Si torna negli spogliatoi, poi saràa servire. 1-2, prima esterna e dritto. 40-30 Prima vincente esterna di ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Grande reazione di #Sinner, che pareggia il conto aggiudicandosi il… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon #Sinner spazzato via nel #primoset da #Karatsev, che si impone 6-0! #live - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Inizia malissimo #Sinner, che cede due volte il servizio in avvio di… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner e Aslan Karatsev riescono finalmente a scendere in campo nel pomeriggio di Lione. Prim… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Dopo una lunga sospensione per pioggia, #Musetti elimina #Korda 6-3 1-6 6-4 e… -