LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini in gara nei 200 sl! Dalle 18.00 le finali con Paltrinieri (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO 11.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18 con un pomeriggio che si preannuncia molto interessante per gli azzurri. A dopo, buona giornata 11.47: Si chiude qui una mattinata non particolarmente esaltante per gli azzurri con diverse gare da cui non si attendeva granchè dagli italiani. bene Razzetti, Ceccon, Pellegrini. Un solo slot azzurro in semifinale nei 200 rana, per il resto oggi due semifinalisti in tutte le gare. 4×200 in finale in scioltezza con il terzo tempo e oggi con una composizione diversa da scoprire 11.46: Queste le Nazionali finaliste nella 4×200 stile libero: Gran Bretagna, Russia, Italia, Francia, Svizzera, Irlanda, Spagna e Belgio 11.45: La Russia vince con 7’09?68 davanti alla Francia con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CRONACA BATTERIE DEL MATTINO 11.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18 con un pomeriggio che si preannuncia molto interessante per gli azzurri. A dopo, buona giornata 11.47: Si chiude qui una mattinata non particolarmente esaltante per gli azzurri con diverse gare da cui non si attendeva granchè dagli italiani. bene Razzetti, Ceccon,. Un solo slot azzurro in semifinale nei 200 rana, per il resto oggi due semisti in tutte le gare. 4×200 in finale in scioltezza con il terzo tempo e oggi con una composizione diversa da scoprire 11.46: Queste le Nazionaliste nella 4×200 stile libero: Gran Bretagna, Russia, Italia, Francia, Svizzera, Irlanda, Spagna e Belgio 11.45: La Russia vince con 7’09?68 davanti alla Francia con ...

