LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini al via dei 200! Occhi puntati sulla 4×200. Bene Ceccon nei 100 dorso (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: Scatenata la francese Bonnet che vince con il crono di 1’58?33, con un forte rallentamento nel finale, secondo posto per una buona Stefania Pirozzi con 1’59?87, terzo posto per la polacca Polanska in 2’00?23. Ora Gailli 10.58: Successo per la spagnola Zamorano Sanz con 2’00?81, davanti a Holkenborg e Olivier. Ora c’è Stefania Pirozzi nella terz’ultima batteria 10.54: La israeliana Golovaty con 2’02?39 vince la terza batteria 10.50: La cipriota Antoniou vince la seconda batteria in 2’01?94 10.47: L’armena Poghosyan vince la prima batteria dei 200 stile libero in 2’10?20 10.45: In semifinale Kolesnikov, Ndoye Brouard, Glinta, Gonzalez de OLIVEira, Rylov, Ceccon, Tomac, Christou, Mityukov, Greenbank, Bohus, Makrygiannis, Kovacs, Cejka, Sabbioni, Franta 10.43: Sabbioni si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00: Scatenata la francese Bonnet che vince con il crono di 1’58?33, con un forte rallentamento nel finale, secondo posto per una buona Stefania Pirozzi con 1’59?87, terzo posto per la polacca Polanska in 2’00?23. Ora Gailli 10.58: Successo per la spagnola Zamorano Sanz con 2’00?81, davanti a Holkenborg e Olivier. Ora c’è Stefania Pirozzi nella terz’ultima batteria 10.54: La israeliana Golovaty con 2’02?39 vince la terza batteria 10.50: La cipriota Antoniou vince la seconda batteria in 2’01?94 10.47: L’armena Poghosyan vince la prima batteria dei 200 stile libero in 2’10?20 10.45: In semifinale Kolesnikov, Ndoye Brouard, Glinta, Gonzalez de Oira, Rylov,, Tomac, Christou, Mityukov, Greenbank, Bohus, Makrygiannis, Kovacs, Cejka, Sabbioni, Franta 10.43: Sabbioni si ...

