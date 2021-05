LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 6-4, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro scala il ranking ATP. Prossimo avversario (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROIEZIONI CLASSIFICA ATP LORENZO Musetti: PUO’ DIVENTARE N.5 D’ITALIA! LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Musetti 14.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Musetti e Korda e buon proseguimento di giornata. 13.58 Le statistiche raccontano dell’equilibrio del match con Musetti che ha vinto il 67% di punti con la prima contro il 70% dell’avversario. Meglio l’azzurro con la seconda con la quale ha vinto il 50% dei punto a differenza del 41% dell’avversario. 13.55 Le dichiarazioni di Musetti nel post partita: “Dopo quel punto che tutti avete visto nel secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROIEZIONI CLASSIFICA ATP LORENZO: PUO’ DIVENTARE N.5 D’ITALIA! LADI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI14.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match trae buon proseguimento di giornata. 13.58 Le statistiche raccontano dell’equilibrio del match conche ha vinto il 67% di punti con la prima contro il 70% dell’. Megliocon la seconda con la quale ha vinto il 50% dei punto a differenza del 41% dell’. 13.55 Le dichiarazioni dinel post partita: “Dopo quel punto che tutti avete visto nel secondo ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Dopo una lunga sospensione per pioggia, #Musetti elimina #Korda 6-3 1-6 6-4 e… - MercRF : RT @SuperTennisTv: Il palinsesto di oggi su #SuperTennisTV: ?10:30 Musetti ?? Korda a seg. Karatsev ?? Sinner a seg. Samsonova ?? Martic ?17:0… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda 6-3 1-6 2-1 Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #Lione #2021: - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 2-1 ATP Lione in DIRETTA: si va avanti senza break nel 3°set - #Musetti-Korda #Lione… - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 ATP Lione in DIRETTA: l’americano conquista il secondo set - #Musetti-Korda #Lione… -