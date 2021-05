LIVE Karate | Europei 2021 in DIRETTA | Martina per il bronzo | Pasqua subito ko nei -61kg | tra poco Busà nei -75

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Ricordiamo che dal secondo turno dei -75kg entrerà in scena anche Luigi19.35 Ristic-Heurtault in pedana per l’ultima finale di pool 19.30 Inizia il cammino dei -75kg maschili. Nel frattempo Prekovic supera Suchankova e raggiunge la finale per l’oro 19.25 Ora siamo in attesa dell’ultima finale di pool tra Ristic (Slv) e Kornfeld (Svi) poi il quadro sarà completo 19.22 Anche Prekovic raggiunge la semifinale delle vincitrici di pool con un netto successo su Lenard. 19.19 Prekovic mette a segno il primo punto contro Lenard. 19.16 Serogina e Suchankova sono già in semifinale tra le vincitrici di pool 19.14 In pedana Heurtalt-Nelting, mentre Lenard e Prekovic sono pronte 19.12 Kornfeld 1-0 su Senllynn, Prekovic 1-0 su Veithova, Ristic 7-0 su Pendarovska 19.11 Ristic 2-0 su Pendarovska, ...