LIVE Giro d’Italia 2021, Perugia-Montalcino in DIRETTA: undici all’attacco. Ci sono Covi, Gavazzi e Battaglin (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 14.09 Sale a ben 11’42” il vantaggio dei battistrada. 14.06 Riepiloghiamo gli undici attaccanti: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert),Roger Kluge (Lotto Soudal), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro Covi (UAE-Team Emirates). 14.03 Gruppo sempre sotto il controllo della Ineos Grenadiers. 14.00 La fuga ha superato il limite dei 10? di margine. 13.59 120 chilometri al traguardo. 13.57 Si è fermato nuovamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL14.09 Sale a ben 11’42” il vantaggio dei battistrada. 14.06 Riepiloghiamo gliattaccanti: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico(Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco(EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert),Roger Kluge (Lotto Soudal), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro(UAE-Team Emirates). 14.03 Gruppo sempre sotto il controllo della Ineos Grenadiers. 14.00 La fuga ha superato il limite dei 10? di margine. 13.59 120 chilometri al traguardo. 13.57 Si è fermato nuovamente ...

Advertising

giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - SUNGIE5TAR : @k0okie_ in questi giorni non è stato molto attivo perché aveva parecchie cose per la testa, oggi poi in live ha de… - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE, Tappa 11 -