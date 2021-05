LIVE Giro d’Italia 2021, Perugia-Montalcino in DIRETTA: inizia la tappa dello sterrato! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 13.13 Plotone allungatissimo, molti tentativi. 13.11 Ovviamente subito tanti scatti. 13.10 SI PARTE! 13.08 Alle 13.10 il via ufficiale. 13.05 La grande sfida in chiave classifica: Watch out for those two! Occhio a quei due!#Giro pic.twitter.com/RWj1pIAo6x — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 19, 2021 13.03 Primi 90 chilometri pianeggianti e senza difficoltà: dovrebbero esserci grandi velocità. 13.02 Anche oggi dovrebbe esserci gran battaglia per cercare la fuga giusta. 13.00 Un primo tratto per uscire fuori dal centro di Perugia, poi si infiammerà la corsa. 12.56 inizia la gara. 12.53 Davanti ovviamente davanti i detentori delle maglie: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL13.13 Plotone allungatissimo, molti tentativi. 13.11 Ovviamente subito tanti scatti. 13.10 SI PARTE! 13.08 Alle 13.10 il via ufficiale. 13.05 La grande sfida in chiave classifica: Watch out for those two! Occhio a quei due!#pic.twitter.com/RWj1pIAo6x —d'Italia (@ditalia) May 19,13.03 Primi 90 chilometri pianeggianti e senza difficoltà: dovrebbero esserci grandi velocità. 13.02 Anche oggi dovrebbe esserci gran battaglia per cercare la fuga giusta. 13.00 Un primo tratto per uscire fuori dal centro di, poi si infiammerà la corsa. 12.56la gara. 12.53 Davanti ovviamente davanti i detentori delle maglie: ...

Advertising

giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - SpazioCiclismo : Dopo il giorno di riposo si riparte subito a tutta con la attesa tappa dello sterrato #Giro Seguila in diretta ass… - tuttobiciweb_it : Seguite con noi l'11a tappa del #Giro con il nostro LIVE -