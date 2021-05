LIVE Giro d’Italia 2021, Perugia-Montalcino in DIRETTA: Covi, Battaglin e Gavazzi tra i fuggitivi. Ci avviciniamo a Montalcino (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.03 Risale a ben 13’50” il loro vantaggio. 15.01 Ricordiamo i loro nomi: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert),Roger Kluge (Lotto Soudal), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro Covi (UAE-Team Emirates). 14.58 Risale a 13? il vantaggio dei fuggitivi. Siamo a 80 km dal traguardo. 14.55 Avanza anche il Team DSM di Romain Bardet. 14.52 La Ineos Grenadiers ha alzato nuovamente l’andatura in testa al gruppo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.03 Risale a ben 13’50” il loro vantaggio. 15.01 Ricordiamo i loro nomi: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico(Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco(EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert),Roger Kluge (Lotto Soudal), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro(UAE-Team Emirates). 14.58 Risale a 13? il vantaggio dei. Siamo a 80 km dal traguardo. 14.55 Avanza anche il Team DSM di Romain Bardet. 14.52 La Ineos Grenadiers ha alzato nuovamente l’andatura in testa al gruppo ...

Advertising

giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - saraassicura : Live dalla tappa undici dal #Giro d'Italia. Oggi gara molto impegnativa che da Perugia porterà il gruppone in Tosca… - MarcoMntl : RT @giroditalia: Il Giro d’Italia è anche su TikTok: @giroditalia. Prosegue #tiraccontolitalia, la campagna di TikTok Italia Oggi alle 16.3… -