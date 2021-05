LIVE Giro d’Italia 2021, Perugia-Montalcino in DIRETTA: 13? per gli undici battistrada. Presenti Covi, Battaglin e Gavazzi (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 14.39 Gruppo costantemente comandato dalla Ineos Grenadiers della maglia rosa Egan Bernal, seguita dall’Astana-Premier Tech di Aleksandr Vlasov e dalla Trek-Segafredo di Giulio Ciccone. 14.36 Riepiloghiamo gli undici attaccanti: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert),Roger Kluge (Lotto Soudal), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro Covi (UAE-Team Emirates). 14.33 100 km al traguardo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL14.39 Gruppo costantemente comandato dalla Ineos Grenadiers della maglia rosa Egan Bernal, seguita dall’Astana-Premier Tech di Aleksandr Vlasov e dalla Trek-Segafredo di Giulio Ciccone. 14.36 Riepiloghiamo gliattaccanti: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico(Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco(EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert),Roger Kluge (Lotto Soudal), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka ASSOS), Mauro Schmid (Team Qhubeka ASSOS) e Alessandro(UAE-Team Emirates). 14.33 100 km al traguardo di ...

