LIVE Giro d'Italia 2021, Perugia-Montalcino in DIRETTA: 12'45" per gli undici battistrada. Presenti Covi, Battaglin e Gavazzi (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d'Italia 14.30 Sale a ben 13? il vantaggio degli undici al comando! Grandi possibilità di vittoria di tappa per uno dei fuggitivi del giorno. 14.27 Questo tratto in salita li condurrà a La Foce. 14.24 I fuggitivi stanno attraversando un lungo saliscendi intorno a Chianciano Terme. 14.21 Ecco la situazione in corsa: Giro – Stage 1?1? Brunello di Montalcino Wine Stage@LawrNaesen @Bondteke @enricoBattaglin @Gavazzif @simonguglielmi @TacovanderHoorn @kluge roger @Harm VH @BertjanLindeman @mauro schmid @AlessandroCovi 12'22" > Gruppo LIVE: https://t.co/j8ggij1PMo 111 km#Giro pic.twitter.com/fE7MlnYxdT

