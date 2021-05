LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: terzo tratto in sterrato, Bernal vuole staccare Evenepoel (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.33 Le divise dei corridori sono sporche e cosparse di polvere. E’ una tappa d’altri tempi… 16.32 Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) scorta davanti Damiano Caruso. 16.32 Narvaez in testa al gruppo, poi Moscon, Bernal e Martinez. Alle loro spalle Nibali e Ciccone. 16.31 Ripreso subito Naesen. 16.31 Il belga Naesen scatta tra i fuggitivi ed è solo al comando. 16.30 Attenzione perché nel terzo tratto di sterrato Bernal potrebbe sferrare un attacco deciso nei confronti di Evenepoel. Se si metterà davanti Moscon a tirare, allora per tanti saranno dolori… 16.29 Ripresi Foss e Bennett. Implacabile la Ineos. 16.28 Con Evenepoel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.33 Le divise dei corridori sono sporche e cosparse di polvere. E’ una tappa d’altri tempi… 16.32 Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) scorta davanti Damiano Caruso. 16.32 Narvaez in testa al gruppo, poi Moscon,e Martinez. Alle loro spalle Nibali e Ciccone. 16.31 Ripreso subito Naesen. 16.31 Il belga Naesen scatta tra i fuggitivi ed è solo al comando. 16.30 Attenzione perché neldipotrebbe sferrare un attacco deciso nei confronti di. Se si metterà davanti Moscon a tirare, allora per tanti saranno dolori… 16.29 Ripresi Foss e Bennett. Implacabile la Ineos. 16.28 Con...

