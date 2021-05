LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | staccati Formolo e Dan Martin | scampato pericolo per Evenepoel

Leggi su oasport

16.20 Bennett è fuori classifica, ha 10'34" da Bernal. Chiaramente sta lavorando per Foss. Il norvegese è un giovane molto interessante, i big non possono sottovalutarlo… 16.19 La fagianata di Bennett e Foss ha sortito effetti. Ben 36? guadagnati sul gruppetto maglia rosa. 16.18 Yates in ultima posizione, ora prova a risalire. Terminato il tratto in sterrato anche per gli uomini di classifica. 16.18 Torna davanti la Ineos-Grenadiers. Nibali e Ciccone si fanno trovare pronti e prendono la ruota di Bernal. 16.16 Prossimo tratto in sterrato a 26 km dall'arrivo. Sarà lungo 7,6 km ed in salita, perché condurrà verso Sant'Arcangelo in Colle. Non è una salita classificata come GPM. Il secondo tratto però non è ancora terminato per gli uomini di ...