LIVE Giro d'Italia 2021 in DIRETTA: iniziato lo sterrato! Occhio alle forature! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d'Italia 15.24 Per il momento nessuno prende l'iniziativa tra i fuggitivi. 15.23 Aspettiamoci ritmi folli ora da parte del gruppo principale. Tutti vogliono approcciare lo sterrato nelle prime posizioni. 15.22 Il plotone principale è comandato dalla Ineos-Grenadiers della maglia rosa Egan Bernal. 15.20 Il gruppo si trova a 14? dai fuggitivi, dunque oggi non saranno gli uomini di classifica a giocarsi la tappa. Ciò non toglie che la classifica potrebbe rivoluzionarsi. Con lo sterrato è un attimo forare e perdere 3-4 minuti… 15.18 I fuggitivi stanno affrontando il primo tratto in sterrato di 9,1 km. Un po' pianura e un po' discesa. 15.16 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa ultima parte della tappa del

