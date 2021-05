LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: grande Nibali sullo sterrato! Che lavoro per Ciccone! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.34 GANNA FA SELEZIONE! Impressionante l’andatura del campione del mondo della cronometro, che si porta a ruota il capitano Egan Bernal. Gruppo frazionato! 15.34 Scivola in discesa Caicedo (Androni). 15.33 Per i fuggitivi il primo tratto in sterrato è terminato. Troveranno il prossimo ai -47 km dall’arrivo e sarà lungo ben 13,5 km. Attenzione che lì si potrebbe decidere la tappa, anche in chiave classifica generale… 15.32 Ora si mette davanti Filippo Ganna e frantuma il gruppo! Già una cinquantina di corridori hanno perso contatto! 15.31 Cosa dire di Vincenzo Nibali? Un super campione di questa levatura, di sicuro tra i migliori 10 di sempre in Italia, che si mette al servizio del più giovane compagno di squadra. Questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.34 GANNA FA SELEZIONE! Impressionante l’andatura del campione del mondo della cronometro, che si porta a ruota il capitano Egan Bernal. Gruppo frazionato! 15.34 Scivola in discesa Caicedo (Androni). 15.33 Per i fuggitivi il primo tratto in sterrato è terminato. Troveranno il prossimo ai -47 km dall’arrivo e sarà lungo ben 13,5 km. Attenzione che lì si potrebbe decidere la tappa, anche in chiave classifica generale… 15.32 Ora si mette davanti Filippo Ganna e frantuma il gruppo! Già una cinquantina di corridori hanno perso contatto! 15.31 Cosa dire di Vincenzo? Un super campione di questa levatura, di sicuro tra i migliori 10 di sempre in Italia, che si mette al servizio del più giovane compagno di squadra. Questa ...

giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - giroditalia : Il Giro d’Italia è anche su TikTok: @giroditalia. Prosegue #tiraccontolitalia, la campagna di TikTok Italia Oggi al… - MarcoilGiallino : RT @giroditalia: Il Giro d’Italia è anche su TikTok: @giroditalia. Prosegue #tiraccontolitalia, la campagna di TikTok Italia Oggi alle 16.3… - saraassicura : Live dalla tappa undici dal #Giro d'Italia. Oggi gara molto impegnativa che da Perugia porterà il gruppone in Tosca… -