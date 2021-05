LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Bernal stacca tutti, classifica generala rivoluzionata (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 La nuova classifica generale: 1 1 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 20 42:35:21 2 3 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:453 7 ?4 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 6 ?2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 9 ?4 YATES Simon Team BikeExchange 1:22 17.23 Evenpoel ha compromesso il suo Giro d’Italia, perdendo addirittura 2’08” da Bernal. 17.22 Ciccone è crollato sulla salita finale. Purtroppo è finita di colpo la benzina: l’abruzzese ha perso oltre 1’40” da Bernal. 17.20 Bernal ha guadagnato 23? su Vlasov, 26? su un coriaceo Caruso e su Yates, 32? su Carthy. 17.19 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 SCHMID Mauro Team Qhubeka ASSOS 100 80 4:01:55 2 COVI Alessandro UAE-Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 La nuovagenerale: 1 1 –Egan INEOS Grenadiers 20 42:35:21 2 3 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:453 7 ?4 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 6 ?2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 9 ?4 YATES Simon Team BikeExchange 1:22 17.23 Evenpoel ha compromesso il suo, perdendo addirittura 2’08” da. 17.22 Ciccone è crollato sulla salita finale. Purtroppo è finita di colpo la benzina: l’abruzzese ha perso oltre 1’40” da. 17.20ha guadagnato 23? su Vlasov, 26? su un coriaceo Caruso e su Yates, 32? su Carthy. 17.19 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 SCHMID Mauro Team Qhubeka ASSOS 100 80 4:01:55 2 COVI Alessandro UAE-Team ...

