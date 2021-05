LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Bernal sempre più rosa, 3° Damiano Caruso! Ciccone 8° in classifica (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica GENERALE Giro d’Italia 2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.32 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.30 Domani altra tappa imprevedibile da Siena a Bagno di Romagna, con il Passo del Carnaio nel finale. 17.28 Egan Bernal ha sfruttato il grande lavoro prima di Filippo Ganna e poi di Gianni Moscon per imporre una selezione nettissima. Uno dei primi a soccombere è stato Evenepoel, in evidente imbarazzo sullo sterrato. Nel finale il colombiano si è messo in proprio, dimostrando al momento un LIVEllo di almeno una spanna superiore a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.32 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.30 Domani altra tappa imprevedibile da Siena a Bagno di Romagna, con il Passo del Carnaio nel finale. 17.28 Eganha sfruttato il grande lavoro prima di Filippo Ganna e poi di Gianni Moscon per imporre una selezione nettissima. Uno dei primi a soccombere è stato Evenepoel, in evidente imbarazzo sullo sterrato. Nel finale il colombiano si è messo in proprio, dimostrando al momento unllo di almeno una spanna superiore a ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : Il Giro d’Italia è anche su TikTok: @giroditalia. Prosegue #tiraccontolitalia, la campagna di TikTok Italia Oggi al… - giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - MiraKiks : Ho anche perso la fine del Giro, ma ho fatto in tempo a fare la mia figura di m* la prima volta che ho provato a co… - Fmastromarco98 : RT @giroditalia: Il Giro d'Italia è tornato! ?? ?? Seguici per aggiornamenti live e gli highlights delle tappe! -