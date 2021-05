LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Bernal attacca sullo sterrato, si stacca Evenepoel! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.42 SI stacca ANCHE SIMON YATES! Questa tappa può fare più male di una frazione di alta montagna! 16.40 RIENTRA MOSCON! Il trentino si ripiazza davanti a tutti, Bernal alla sua ruota. Già 33? di ritardo per Evenepoel. Il belga, lo ripetiamo, è senza compagni di squadra! 16.39 PAZZESCO Bernal! Si alza sui pedali e rilancia l’andatura! 16.39 Nibali e Ciccone sono intorno alla decima posizione, devono assolutamente risalire! 16.38 Bernal non ha più compagni di squadra e sta tirando il gruppo in prima persona! Già 21? di ritardo per Evenepoel. 16.38 SI stacca REMCO Evenepoel! Il belga è da solo! 16.38 attacca EGAN ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.42 SIANCHE SIMON YATES! Questa tappa può fare più male di una frazione di alta montagna! 16.40 RIENTRA MOSCON! Il trentino si ripiazza davanti a tutti,alla sua ruota. Già 33? di ritardo per Evenepoel. Il belga, lo ripetiamo, è senza compagni di squadra! 16.39 PAZZESCO! Si alza sui pedali e rilancia l’andatura! 16.39 Nibali e Ciccone sono intorno alla decima posizione, devono assolutamente risalire! 16.38non ha più compagni di squadra e sta tirando il gruppo in prima persona! Già 21? di ritardo per Evenepoel. 16.38 SIREMCOIl belga è da solo! 16.38EGAN ...

