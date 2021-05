LIVE Atletica, Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost si ferma a 1.90, Ta Lou vince i 100 e i 200 metri (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 L’ivoriano Arthur Cissé vince i 100 metri con un tempo appena sopra i dieci secondi: 10.06, cinque centesimi più lento rispetto alla batteria. 19.46 Francesca Boccia viene eliminata alla misura dei quattro metri nell’asta femminile. 19.42 Sta per partire la finale dei 100 metri maschili, mentre procede a rilento a causa del vento il salto con l’asta femminile. 19.35 Marie-Josée Ta Lou non tradisce nella seconda serie dei 200 metri femminili! Prima posizione dopo la vittoria nei 100 metri con il tempo di 22.88, record del Meeting. 19.30 Chiara Melon si aggiudica la prima serie dei 200 metri femminili con il crono di 23.66, condizionato anche dal vento contrario. 19.27 Nel salto con l’asta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 L’ivoriano Arthur Cisséi 100con un tempo appena sopra i dieci secondi: 10.06, cinque centesimi più lento rispetto alla batteria. 19.46 Francesca Boccia viene eliminata alla misura dei quattronell’asta femminile. 19.42 Sta per partire la finale dei 100maschili, mentre procede a rilento a causa del vento il salto con l’asta femminile. 19.35 Marie-Josée Ta Lou non tradisce nella seconda serie dei 200femminili! Prima posizione dopo la vittoria nei 100con il tempo di 22.88, record del Meeting. 19.30 Chiara Melon si aggiudica la prima serie dei 200femminili con il crono di 23.66, condizionato anche dal vento contrario. 19.27 Nel salto con l’asta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: si comincia con il salto in alto femminile - #Atletica… - sportli26181512 : World Athletics Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava LIVE su Sky Sport: Nuovo appuntamento con il circuito… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Ta Lou la stella in gara anche Bruni Trost e Weir - #Atletica… -