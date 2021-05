LIVE Atletica, Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost si ferma a 1.90, Ta Lou vince i 100 e i 200 metri, bene Weir e Molinarolo (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 L’appuntamento con il Meeting di Castiglione della Pescaia finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per il riepilogo e la cronaca di questo evento. A presto. 20.25 Vittoria per distacco per lo spagnolo Javier Miron nella seconda serie degli 800 metri uomini. Miglior tempo stagionale per l’iberico: 1:48.18. 20.18 Elisa Molinarolo per un soffio non supera la misura dei 4.45, ma vince comunque con la quota dei 4.35 il salto con l’asta femminile. 20.15 Sta per cominciare la prima delle due serie degli 800 metri maschili. 20.11 Grande tempo per Elena Bellò! 2:04.00 il tempo ufficiale. Di conseguenza Charlotte Pizzo vince di un centesimo il Meeting. 20.07 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 L’appuntamento con il Meeting difinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per il riepilogo e la cronaca di questo evento. A presto. 20.25 Vittoria per distacco per lo spagnolo Javier Miron nella seconda serie degli 800uomini. Miglior tempo stagionale per l’iberico: 1:48.18. 20.18 Elisaper un soffio non supera la misura dei 4.45, macomunque con la quota dei 4.35 il salto con l’asta femminile. 20.15 Sta per cominciare la prima delle due serie degli 800maschili. 20.11 Grande tempo per Elena Bellò! 2:04.00 il tempo ufficiale. Di conseguenza Charlotte Pizzodi un centesimo il Meeting. 20.07 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: si comincia con il salto in alto femminile - #Atletica… - sportli26181512 : World Athletics Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava LIVE su Sky Sport: Nuovo appuntamento con il circuito… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Ta Lou la stella in gara anche Bruni Trost e Weir - #Atletica… -