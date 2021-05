LIVE Atletica, Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost si ferma a 1.90, Ta Lou sotto gli undici secondi (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 Maria-Josée Ta Lou scende sotto il muro degli 11 secondi nei 100 metri femminili: 10.97 e miglior tempo per dispersione per la campionessa ivoriana. 18.15 Sia Vukovic che Trost si femano a quota 1.90. Termina così la finale del salto in alto femminile con la vittoria a pari merito dell’azzurra e della montenegrina. 18.12 Chiara Melon è prima nella prima delle due batterie dei 100 metri femminili con il tempo di 11.44, 18.04 Vukovic supera al primo tentativo anche la misura degli 1.88. Vediamo adesso come si disimpegnerà Alessia Trost. 18.01 Nel frattempo Giada Carmassi ha conquistato il successo nei 100 metri a ostacoli con il tempo di 13.19, appena sette centesimi superiore al suo record personale. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.18 Maria-Josée Ta Lou scendeil muro degli 11nei 100 metri femminili: 10.97 e miglior tempo per dispersione per la campionessa ivoriana. 18.15 Sia Vukovic chesi femano a quota 1.90. Termina così la finale del salto in alto femminile con la vittoria a pari merito dell’azzurra emontenegrina. 18.12 Chiara Melon è prima nella prima delle due batterie dei 100 metri femminili con il tempo di 11.44, 18.04 Vukovic supera al primo tentativo anche la misura degli 1.88. Vediamo adesso come si disimpegnerà. 18.01 Nel frattempo Giada Carmassi ha conquistato il successo nei 100 metri a ostacoli con il tempo di 13.19, appena sette centesimi superiore al suo record personale. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 - #Atletica #Castiglione #della… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: si comincia con il salto in alto femminile - #Atletica… - sportli26181512 : World Athletics Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava LIVE su Sky Sport: Nuovo appuntamento con il circuito… - zazoomblog : LIVE Atletica Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Ta Lou la stella in gara anche Bruni Trost e Weir - #Atletica… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica LIVE Ostrava: Aouani si migliora nei 10.000 Nel meeting di Ostrava , in Repubblica Ceca, il 25enne milanese dell'Atletica Casone Noceto scende a 27:45.81 conquistando un brillante terzo posto e migliora il record personale di altri sette ...

World Athletics Continental Tour Gold, il meeting di Ostrava LIVE su Sky Sport Tante le stelle dell'atletica mondiale presenti domani al Mestsky Stadion della città ceca, con diverse prove che si annunciano di alto livello. Come i 100 metri maschili , con al via l'americano ...

LIVE Atletica, Castiglione della Pescaia in DIRETTA: Alessia Trost punta gli 1.96 OA Sport Ostrava Live – Sibilio secondo: molto bene sui 400hs! Hussong vince il giavellotto OSTRAVA - secondo aggiornamento dal meeting Golden Spike di Ostrava sotto un cielo coperto, con qualche goccia e certamente non le condizioni ideali. Per seguire lo streaming, o informazioni sulla cop ...

LIVE Ostrava: Aouani si migliora nei 10.000 Ancora un progresso dell’azzurro Iliass Aouani sui 10.000 metri. Nel meeting di Ostrava, in Repubblica Ceca, il 25enne milanese dell’Atletica Casone Noceto scende a 27:45.81 conquistando un brillante ...

Nel meeting di Ostrava , in Repubblica Ceca, il 25enne milanese dell'Casone Noceto scende a 27:45.81 conquistando un brillante terzo posto e migliora il record personale di altri sette ...Tante le stelle dell'mondiale presenti domani al Mestsky Stadion della città ceca, con diverse prove che si annunciano di alto livello. Come i 100 metri maschili , con al via l'americano ...OSTRAVA - secondo aggiornamento dal meeting Golden Spike di Ostrava sotto un cielo coperto, con qualche goccia e certamente non le condizioni ideali. Per seguire lo streaming, o informazioni sulla cop ...Ancora un progresso dell’azzurro Iliass Aouani sui 10.000 metri. Nel meeting di Ostrava, in Repubblica Ceca, il 25enne milanese dell’Atletica Casone Noceto scende a 27:45.81 conquistando un brillante ...