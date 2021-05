LIVE Atalanta-Juventus 1-2 | Finale Coppa Italia in DIRETTA | pagelle e highlights Kulusevski e Chiesa firmano le reti della vittoria bianconera!

(Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.10 Ecco le(3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6 (76? Djimsiti 6), Romero 6.5, Palomino 6; Hateboer 6 (76? Ilicic 5), De Roon 5.5, Freuler 6.5, Gosens 5.5 (82? Miranchuk 6); Pessina 6 (68? Pasalic 6); Malinovskyi 7 (68? Muriel 6), Zapata 6. All. Gasperini 5.(4-4-2): Buffon 6.5; Cuadrado 7, De Ligt 6, Chiellini 6, Danilo 6; McKennie 6, Bentancur 6.5, Rabiot 6,7.5 (74? Dybala 6);8 (82? Bonucci 6), Ronaldo 5.5. All. Pirlo 7. 23.05 Partita assolutamente spettacolare con varie fiammate da entrambe le parti, dopo lenel primo tempo die Malinovskvi, nel secondo ...

l'attesa è finita: alle 21 fischio d'inizio dell'arbitro Davide Massa per la finale trae Juventus, in palio la Coppa Italia 2020/2021. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, già sicuri dell'...Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl 'Mapei Stadium'e Juve si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. SintesiJuve 1 - 2 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio ...20.09 Buonasera e benvenuti alla diretta di Atalanta-Juventus finale della Coppa Italia Tim 2020/21. Coppa Italia, cronaca e highlights della finale Atalanta-Juventus, disputata al Mapei Stadium mercoledì 19 maggio ...