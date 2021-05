LIVE Atalanta-Juventus 1-2 | Finale Coppa Italia in DIRETTA | Chiesa firma la rete del sorpasso!

(Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? Fuorie dentro Dybala per la. 70? Goooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,fantastica dei bianconeri Kulusevski perche davanti a Gollini questa volta non sbaglia,1-2. 68? Nellasi scaldano Dybala e Morata. 66? Dentro Muriel e Pasalic per Malinovskvi e Pessina nell’. 64? Sinistro di Ronaldo che viene smorzato da Romero. 62? Ronaldo perche prova il tiro a giro, palla sul palo! 60?per Kulusevski che trova l’intervento di Gollini. 58? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 56? Tanti falli in questo inizio di ripresa. 54? ...

Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl 'Mapei Stadium'e Juve si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2020/21. SintesiJuve 1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio ...DIRETTAJUVENTUS (RISULTATO0 - 1): PENNELLATA DI KULUSEVSKI! Al 27 arriva la prima ammonizione della partita per Chiellini, reo di un duro intervento su Pessina. Conseguentemente c'è un ...63' - La Juventus recupera un altro pallone e l'Atalanta è in evidente difficoltà contro la squadra di Pirlo ben organizzata e molto aggressiva. Intanto Gasperini sta preparando un cambio. Si scaldano ...Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia va in scena la finale dell'edizione 2020/2021 della Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi cercano un successo che manca dal 1963, ...