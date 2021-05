LIVE Atalanta-Juventus 1-1 | Finale Coppa Italia in DIRETTA | finisce il primo tempo in pareggio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Partita ad alti ritmi che vede l’iniziale rete di Kulusevski con un tiro a giro perfetto sul secondo palo, pareggia Malinovskyi neldicon un tiro secco da fuori area. A tra poco per il secondo! 45? Fine del1-1. 43? Gooooooooooooooooooool, Malinovskyiiiiiiiiiiiiiiiiii, Hateboer serve Malinovskyi che trova il secondo palo,1-1. 41? Giallo per De Ligt per fallo su Zapata. 39? Malinovskyi per Palomino che in scivolata non arriva sul pallone. 37? Malinovskyi ammonito per una trattenuta su Rabiot. 35? Hateboer di testa chiama alla respinta Buffon. 33? Molto cinica la ...