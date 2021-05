(Di mercoledì 19 maggio 2021) Esplode inla questione deie dei privilegi principeschi riservati Oltretevere aie ai consulenti ingaggiati a cifre iperboliche dopo che glidella Santa Sede, ai quali ilha fatto tagliare le remunerazioni, si appellano con una lettera a Bergoglio lamentando sprechi vergognosi e imbarazzanti differenze nei riconoscimenti economici. Non è mai stato un segreto che gli stipendi di chi lavora per ilsiano ricchissimi. Ma ora gli, costretti da Bergoglio a stringere la cinghia, tirano fuori le vere cifre di alcuni dirigenti e consulenti esterni profumatamente pagati. E così, con una petizione aFrancesco, dopo aver subìto i tagli agli stipendi digeriti con ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lite in Vaticano sui superstipendi ai manager laici. Gli impiegati al Papa: perché falcidiati solo noi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Vaticano

Il Secolo d'Italia

Inizia oggi una settimana di proteste in Germania contro il. Sacerdoti di circa cento chiese cattoliche, infatti, hanno deciso di benedire centinaia di ... migrante preso a sprangate dopo...Michele Pennisi, il presidente del Tribunale dello Stato della Città del, Giuseppe ... Lo riferisce la polizia, secondo cui si tratta di unafinita male durante un evento cui stavano ...Le tensioni tra Paolo Bonolis e Barbara D'Urso sono alle stelle e il conduttore romano non si è risparmiato dal prendere in giro la collega, ...Prima l'aggressione contro un giovane che era seduto fuori al tavolino di un bar, poi la rissa con calci e pugni fra una decina di ragazzi. Le violenze nella prima serata di domenica sera a Prati a du ...