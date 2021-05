Lite Cairo-Immobile | ancora il presidente | “non è leale buttarsi in area | ma tiferò per lui agli Europei”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il battibecco tra Urbanoe Cirorappresenta sicuramente l’argomento del giorno. Tutto è nato al termine della partita di ieri tra Lazio e Torino, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto la salvezza dei granata. Sono andati in scena continui botta e risposta, con accuse da una parte e dall’altra. Anche la Lazio è uscita allo scoperto in difesa del suo calciatore. Querelle, Tare mette le cose in chiaro: “è un re umile e con valori” IlUrbanoha deciso di gettare acqua sul fuoco con dichiarazioni di apertura versoai microfoni di Adnkronos, ma non ha risparmiato una frecciatina. “Quella di ieri sera era una partita con dei livelli di tensione elevati, come si è visto, perché per noi era molto ...

Una chiosa, o qualcosa che vorrebbe avvicinarsi ad essa: il presidente del Torino, Urbano, dopo lasocial con Ciro Immobile , prova a chiudere il discorso con queste parole all Adnkronos. Il botta e risposta tra il presidente del Toro ha fatto parlare ieri sera e anche questa ...Lo dice il presidente del Torino, Urbano, all'Adnkronos, dopo lasocial con Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Il botta e risposta è andato in scena dopo il rocambolesco 0 - 0 tra ..."Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non ...Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è stato protagonista del botta e risposta con l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile ...