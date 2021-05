L’Italia del calcio scandalizzata perché c’è chi si impegna e gioca le partite, senza biscotti (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’importante non è vincere, e nemmeno partecipare. È fare finta di. Piegarsi, lasciarsi andare, fottersene. E infine perdere, perché quei punti siano devoluti ai più bisognosi, chi lotta ancora per la Champions, per l’Europa, per la salvezza. Il calcio italiano è la palude della non-competizione agonistica, e chi s’impegna quando non è previsto che lo faccia, a gratis, è un nemico del popolo. E fa notizia come il padrone che morde il cane. Così il Cagliari che se la gioca col Milan è un bug di sistema. La Fiorentina che si frappone tra il Napoli e la sua qualificazione Champions è “assurda”. Persino all’estero questo weekend sportivo ha fatto notizia al contrario: una masnada di squadre senza nulla a pretendere che rompono le scatole a chi invece – in teoria più forte – si giocava ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’importante non è vincere, e nemmeno partecipare. È fare finta di. Piegarsi, lasciarsi andare, fottersene. E infine perdere,quei punti siano devoluti ai più bisognosi, chi lotta ancora per la Champions, per l’Europa, per la salvezza. Ilitaliano è la palude della non-competizione agonistica, e chi s’quando non è previsto che lo faccia, a gratis, è un nemico del popolo. E fa notizia come il padrone che morde il cane. Così il Cagliari che se lacol Milan è un bug di sistema. La Fiorentina che si frappone tra il Napoli e la sua qualificazione Champions è “assurda”. Persino all’estero questo weekend sportivo ha fatto notizia al contrario: una masnada di squadrenulla a pretendere che rompono le scatole a chi invece – in teoria più forte – siva ...

