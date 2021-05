L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi al centro delle polemiche: la frase scatena il panico (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Isola dei Famosi continua a creare dibattito. Dopo che, nella scorsa puntata, Ilary Blasi ha svelato quanti chili hanno perso i naufraghi, molti sono rimasti sorpresi del cambiamento. In effetti, guardando il prima e il dopo, si può dire che alcuni di loro abbiano affrontato una vera e propria trasformazione. Basti pensare soprattutto ad Awed, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 19 maggio 2021)deicontinua a creare dibattito. Dopo che, nella scorsa puntata, Ilary Blasi ha svelato quanti chili hanno perso i naufraghi, molti sono rimasti sorpresi del cambiamento. In effetti, guardando il prima e il dopo, si può dire che alcuni di loro abbiano affrontato una vera e propria trasformazione. Basti pensare soprattutto ad Awed, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: Io credo che il finto sgoob di Report su @matteorenzi sia stato il punto più basso della RAI dal 1951, ormai la RAI non p… - sportli26181512 : Gascoigne: “L’alcol un disagio per me. Futuro? Idee chiare…”: L'ex calciatore della Lazio, tornato dall'Isola dei F… - LinkaTv : E' iniziato L'Isola dei Famosi su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - Rosy57403367 : @federica1119 @c_bertolotti @Vita77178000 @GiuliaSalemi93 Fariba non doveva neanche esserci. È l'isola dei famosi,… -