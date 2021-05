L’Isola dei Famosi, Fariba fa infuriare una naufraga: “Mi ha mandato fuori di testa” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra le naufraghe più discusse nel corso della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani merita sicuramente una menzione speciale. La mamma di Giulia Salemi ha raggiunto il primato per aver litigato con quasi tutti i naufraghi. Di recente, la 58enne avrebbe attirato anche le ire di un’altra naufraga, dopo che Fariba l’ha votata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra le naufraghe più discusse nel corso della quindicesima edizione dedeiTehrani merita sicuramente una menzione speciale. La mamma di Giulia Salemi ha raggiunto il primato per aver litigato con quasi tutti i naufraghi. Di recente, la 58enne avrebbe attirato anche le ire di un’altra, dopo chel’ha votata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - LinkaTv : E' iniziato L'Isola dei Famosi su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - Rosy57403367 : @federica1119 @c_bertolotti @Vita77178000 @GiuliaSalemi93 Fariba non doveva neanche esserci. È l'isola dei famosi,… - tempoweb : 'Mi piace, è amore' L'outing dell'ex tronista è un giallo, dichiarazione a Tommaso Zorzi? #uominiedonne #tv… -