L’irresistibile tentazione di Salvini di fare il Gianburrasca nell’èra del draghismo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Adesso tutti dicono e scrivono che Matteoporterà la Lega fuori dal governo subito dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Non si può escludere: dal protagonista del Papeete ci si può aspettare di tutto. Il suo calcolo si basa sulla previsione che l’uscita della Lega provocherebbe automaticamente le elezioni anticipate, alle quali egli potrebbe essere ancora in pole position per guidare l’esecutivo una volta vinto nelle urne. Come si vede, il disegno è molto semplice. Troppo semplice. Il capo leghista stenta a capire che siamo entrati in una fase diversa, che mal si attaglia alle sue caratteristiche. Ma un politico bravo sa adattarsi alle situazioni, altrimenti è una mezza tacca. E allora perché si ostinaildel? Non vede che non è più il ...