L’immunologa Viola: “Non è vero che ho un agente per la tv, è solo un’amica” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’immunologa Antonella Viola ha smentito le voci secondo cui, vista la notorietà raggiunta, si sarebbe affidata ad professionista del settore come spesso avviene tra i personaggi noti. “Se ho un agente? No, si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie – ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1 -. Quando è scoppiata la ‘bolla mediatica’, hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po’ in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho un agente ma solo un’amica che mi aiuta”. Lei ha raccontato che da piccola, quando giocava con le sue amiche, spesso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021)Antonellaha smentito le voci secondo cui, vista la notorietà raggiunta, si sarebbe affidata ad professionista del settore come spesso avviene tra i personaggi noti. “Se ho un? No, si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie – ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1 -. Quando è scoppiata la ‘bolla mediatica’, hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po’ in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho unmache mi aiuta”. Lei ha raccontato che da piccola, quando giocava con le sue amiche, spesso ...

