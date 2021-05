Ligue 1 | Hazard | «Forza Lille contro il PSG versione Qatar…»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Edenfa il tifo per ilnella corsa allae lancia una frecciata al PSG Eden, prima di passare al Chelsea e poi al Real Madrid, ha mostrato tutto il suo talento con la maglia del; squadra a cui rimasto molto legato. Ora il suo ex club si sta giocando la1 con il PSG e, in una intervista al sito ufficiale dei rossoblù, ha espresso il suo tifo per la vittoria del campionato lanciando anche una frecciata ai rivali parigini. «La possibilità di vincere il titolo? Onestamente, se diventassero campioni in questa stagione, sarebbe anche meglio del campionato che abbiamo vinto noi nel 2011, perché ora c’è ladel Qatar del PSG, che rende il campionato più difficile da vincere. I tifosi se lo meritano. Quando abbiamo vinto i due titoli ...

Queste le parole di Eden, nell'intervista diffusa dal club francese. L'ala belga del Real Madrid, ex giocatore proprio del Lille, ha aggiunto: ' La possibilità di vincere il titolo? ...