Libia: Di Maio, premier Dbeibah in Italia il 31 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il primo ministro libico Abdel Hamid Dbeibah verrà in visita in Italia "il 31 maggio prossimo". Nell'occasione "si svolgerà anche un business forum che permetterà ai principali attori economici ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il primo ministro libico Abdel Hamidverrà in visita in"il 31prossimo". Nell'occasione "si svolgerà anche un business forum che permetterà ai principali attori economici ...

Advertising

fisco24_info : Libia: Di Maio, premier Dbeibah in Italia il 31 maggio: Il 26 maggio torna console a Bengasi e console onorario a S… - piero636 : RT @gabrillasarti2: Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - sciantokescia : RT @gabrillasarti2: Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - giovannitrivel3 : RT @gabrillasarti2: Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? - gabrillasarti2 : Ma Conte , Di Maio, Draghi , in Libia hanno fatto patti col nuovo governo ? -