Lexus - Entro l' anno la prima plug-in | nel 2022 un' elettrica nativa

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Annunciando il traguardo dei 2 milioni di veicoli elettrificati venduti dal 2005 a oggi, laha fornito ulteriori dettagli sulla propria strategia per i prossimi anni, che andrà ad arricchire considerevolmente il portafoglio prodotti della Casa giapponese. Il marchio di lusso della Toyota presenterà,la fine del 2021, la suaibrida-in, mentre è attesa per ilun', progettata dal foglio bianco e ispirata alla concept LF-Z vista a marzo. Nel 2025 il 50% dellevendute sarà elettrificato. Grazie al nuovo piano,il 2025 sarpresenti nei listini 10 modelli elettrificati e tutte lesarproposte in almeno una versione ibrida ...