L’ex presidente Obama | Gli Ufo vanno presi sul serio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli ufo esistono, si muovono in una maniera che contrasta con le leggi fisiche a noi note e perciò rappresentano un fenomeno che “va preso sul”. A dirlo èamericano Barack, intervenendo negli scorsi giorni in collegamento video con il “Late Late Show” della CBS condotto da James Corden.ha esordito in maniera ironica e, sorridendo, ha detto al comico e presentatore: “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi? La risposta è stata ‘no’”.inquilino della Casa Bianca ha poi proseguito con tono più: “Ciò che è vero, e su questo punto sono, è che ci sono filmati e registrazioni di ...