L’ex della maestra vittima di revenge porn | «Ho sbagliato Ma forse anche lei ha peccato d’ingenuità» 

Diffuse nella chat del calcetto le foto hot della sua fidanzata, una maestra torinese. Quelle foto hanno fatto il giro del web, la giovane ragazza è stata licenziata, ha subito un processo. Alla fine la preside dell'istituto è stata condannata per aver messo fine ingiustificatamente al rapporto di lavoro. Oggi, il Corriere Torino intervista l'autore delle foto dello scandalo. Oggi ha 29 anni. «Non ho mai voluto farle del male. Quando ho inoltrato le sue foto intime nella chat del calcetto, non ho riflettuto sulle conseguenze. Mai e poi mai avrei immaginato un simile scandalo. Sono pentito. Non è una frase fatta: sono veramente dispiaciuto». In sede processuale, ha chiesto scusa e risarcito il danno. Il giudice ora gli ha concesso di chiudere i conti con la giustizia dando il proprio benestare alla messa alla prova. Per dodici mesi allenerà una squadra ...

