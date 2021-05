LeU | Fassina | esito primarie non scontato | c’è bisogno di sinistra

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Mi sono candidato perché bisogna dare centralità al lavoro ed alle persone che non che non ce la fannoo a lavorare, al lavoro precario e alle disuguaglianze che poi è la causa fondamentale è che ha portato alla nascita dellae che laha un po’ smarrita in questi anni.” “Rispetto a 5 anni fa quando mi candidai aldifuori del centro, è cambiato tutto, 5 anni fa avevo abbandonato il posto di vice ministro ed ero uscito dal pd che allora era dominato da Matteo Renzi, ed ero all’opposizione del suo Governo combattendo contro il jobs act e ls buona scuola.” “Quel contesto è venuto meno sono stato in maggioranza con il Governo Conte II ed abbiamo provato ad evitare il Governo Draghi, siamo in un contesto diverso perché il pd ha superato la fase acuta del renzismo.” “In questi anni in Campidoglio spesso ho ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Roma, Fassina (Leu): 'L'alleanza tra il centrosinistra e il Movimento cinque stelle (M5s) si deve ricomporre al sec… - vikingmetal : ai quattro si aggiunge Fassina Stefano (LEU) ed è in via di conferma Imma Battaglia candidata di Liberare Roma da M… - PoliticaNewsNow : Fassina (Leu): “La mia preoccupazione è che si voglia riproporre l’agenda che c’era prima del covid'… - Agenpress : Fassina (Leu): 'La mia preoccupazione è che si voglia riproporre l’agenda che c’era prima del covid'… - microcerotis : Dall'inchiesta sul racket delle farmacie sono emersi presunti rapporti dell'esponente di Forza Italia con la cosca… -

Ultime Notizie dalla rete : LeU Fassina

In attesa di indicazioni del club giallorosso che dovrà trovare un nuovo terreno dopo aver abbandonato il progetto Tor di Valle , Stefano, Deputato die Consigliere Capitolino di ...Lo ha dichiarato il candidato di Sinistra per Roma (SpR) alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma e deputato di Liberi e uguali (), Stefano, ospite a Rainews24. 'Chi non va ...Il consigliere capitolino: "Io sono molto determinato a proporre una soluzione sia per la Roma che per la Lazio, punto a dare uno stadio ai tifosi con il massimo comfort" ...STADIO ROMA FASSINA - Stefano Fassina, Deputato di LEU e Consigliere Capitolino di Sinistra per Roma candidato alle primarie del ...