Leoni a rischio estinzione, l'allarme del Wwf: ne restano meno di 20 mila in tutto il mondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli ultimi Leoni del pianeta rischiano l'estinzione nel giro di pochi decenni, se non saranno frenate le cause del declino del «re della foresta». Il leone africano (Panthera leo) sopravvive solo nel 10% del suo areale storico e in 100 anni la popolazione è passata da 200 mila esemplari a meno di 20 mila, con un crollo verticale pari al 90% in una manciata di decenni. A lanciare l'allarme è il Wwf che ha varato perciò il progetto “Sos Leone” collegato al suo programma globale di salvaguardia dei grandi felini ovunque minacciati di estinzione. Che cosa minaccia i Leoni Fra le minacce per i Leoni, la principale è – come per tutte le specie animali – la distruzione del loro habitat naturale, cui si aggiungono bracconaggio e commercio ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli ultimidel pianeta rischiano l'nel giro di pochi decenni, se non saranno frenate le cause del declino del «re della foresta». Il leone africano (Panthera leo) sopravvive solo nel 10% del suo areale storico e in 100 anni la popolazione è passata da 200esemplari adi 20, con un crollo verticale pari al 90% in una manciata di decenni. A lanciare l'è il Wwf che ha varato perciò il progetto “Sos Leone” collegato al suo programma globale di salvaguardia dei grandi felini ovunque minacciati di. Che cosa minaccia iFra le minacce per i, la principale è – come per tutte le specie animali – la distruzione del loro habitat naturale, cui si aggiungono bracconaggio e commercio ...

Il leone, il re della foresta, a rischio estinzione Secondo una ricerca del World Commission of protect areas e l' African Wildlife Foundation, i leoni sarebbero a rischio di estinzione , soprattutto a causa dell'uomo e del bracconaggio ; gli artigli e i denti, infatti, sono molto richiesti. Secondo i risultati e le previsioni di questa ricerca,...

Leone a rischio estinzione: in Africa la popolazione crollata del 90% in 100 anni Corriere della Sera Il leone, il re della foresta, a rischio estinzione L’allarme lanciato dal WWF: "Degrado degli habitat naturali, bracconaggio e commercio illegale ci stanno portando via il re della foresta" ...

Cosa lega leoni, babbuini e bambini? È questo il caso dei babbuini: in presenza di leoni questi piccoli primati, tendono a non riprodursi troppo e, consapevoli del rischio che corrono, evitano di farsi vedere in aree troppo aperte e di ...

