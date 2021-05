Leonardo Pieraccioni prepara il nuovo film, il retroscena inaspettato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Leonardo Pieraccioni prepara il nuovo film, sui social rivela il retroscena che nessuno si aspettava: di cosa si tratta? E’ tempo di una nuova commedia per il regista e attore toscano che dopo lo stop forzato per la pandemia che ha coinvolto anche lui si trova nuovamente a lavoro per il suo nuovo film. Non Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.il, sui social rivela ilche nessuno si aspettava: di cosa si tratta? E’ tempo di una nuova commedia per il regista e attore toscano che dopo lo stop forzato per la pandemia che ha coinvolto anche lui si trova nuovamente a lavoro per il suo. Non

Advertising

leopoldogasbarr : #EducazioneFinanziaria Tratto dal film 'Una moglie bellissima' Leonardo Pieraccioni ci indica la via per comprender… - Amina0019832431 : RT @lotusproduzioni: Buongiorno Professore! Leonardo Pieraccioni è il #ProfessorCenerentolo in questa divertente commedia con Laura Chiatti… - lotusproduzioni : Buongiorno Professore! Leonardo Pieraccioni è il #ProfessorCenerentolo in questa divertente commedia con Laura Chia… - infoitcultura : Si è vaccinato anche Leonardo Pieraccioni - sircertaldismo : Tutti gli attori/ comici che piacciono solo per te @Luca100celleASR Edoardo Leo Christian De sica Checco Zalone… -