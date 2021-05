Leonardo Del Vecchio sale in Mediobanca con il pacchetto Fininvest

(Di mercoledì 19 maggio 2021)Delal 15,4 per cento indopo l’acquisizione del 2 per cento di. Rafforzata la posizione di primo azionista. Operazione da 174 milioni di euro.Delal 15,4% didopo l’acquisizione del 2% ceduto da Finivest e passato per Unicredit, che sostanzialmente ha fatto da intermediaria in questa operazione che va a rafforzare la posizione del manager italiano.Delin. Rafforzata la posizione di primo azionista Il numero uno di Luxottica rafforza la sua posizione di primo azionista diacquisendo il 2% ceduto da ...

Advertising

Raicomspa : Oggi la collezione completa degli episodi della serie evento #LEONARDO si arricchisce del dvd 6, #inedicola: tornat… - MattiaGaudio91 : @Delirio897J @bonucci_leo19 Leonardo Bonucci merita uno sgabello in ogni match. E mo dopo sto scandalo cono suo pro… - AndreaConsonni4 : RT @LuigiMascheroni: Quando Leonardo Sciascia chiese a Piero Chiara di tradurre le poesie del poeta antifranchista Miguel Hernández... Un l… - Claudiu13737605 : Cavallo di Leonardo ?? Ippodromo del Galoppo Milano 19/05/2021 - LuigiMascheroni : Quando Leonardo Sciascia chiese a Piero Chiara di tradurre le poesie del poeta antifranchista Miguel Hernández... U… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Del

...Bonucci, Edin Dzeko e Alessandro Florenzi - avrebbe ingigantito la sua attività in modo non corretto. Secondo l'Aiacs e come riportato sul Messaggero, il procuratore si serviva proprio...DiCaprio, le sue parole approfondimento Killers of the Flower Moon,DiCaprio posta una fotofilm "Quando sono andato alle Isole Galápagos, ho incontrato Paula Castaño e altri ...Quando Leonardo da Vinci, nel 1513, fece una sosta ad Orvieto (consumando un frugale pasto con "cacio pecorino e ...“L’ intervento del maestro Lenci sulla stampa locale ci fa molto piacere perché, afferma Maria Carla Mignucci coordinatrice del Comitato Promotore SAIFO, ci dà testimonianza che la battaglia che da an ...