Lenovo Yoga Slim 7 | se il pc si mette i jeans

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Comodo, resistente e versatile. Il tessuto denim da molto tempo è sdoganato per tutte le occasioni. E ora per tutte le funzioni, anche «vestire» e proteggere un nuovo notebook. Infatti, il nuovo Lenovo Yoga Slim 7 si distingue in tutto il panorama dei pc portatili per un nuovo rivestimento in materiale simil jeans, ignifugo e antimacchia. Il pc, realizzato in alluminio di prima qualità, è disponibile anche in altri colori sofisticati, tra cui l’orchidea, il naturale muschio scuro e il grigio ardesia.