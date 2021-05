Lega-Fratelli d’Italia: uniti nelle critiche, divisi sul candidato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Lega e Fratelli d’Italia all’attacco. Sull’asse Roma-Napoli-Salerno i due partiti di centro destra esprimono critiche alle coalizioni che a Palazzo Santa Lucia e a Palazzo Guerra già governano ed a quella in via di costituzione per Palazzo San Giacomo. divisi a Salerno, si trovano quindi d’accordo su tutto il resto. Regione, Lega su agricoltori – “Siamo favorevoli alla realizzazione dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Regione Campania ma vigileremo, tuttavia, per evitare l’ennesimo ‘carrozzone politico’ e per garantire equità nel trattamento per tutti gli agricoltori della Campania”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Attilio Pierro nel corso del suo intervento in occasione dell’ultima seduta del Consiglio. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –all’attacco. Sull’asse Roma-Napoli-Salerno i due partiti di centro destra esprimonoalle coalizioni che a Palazzo Santa Lucia e a Palazzo Guerra già governano ed a quella in via di costituzione per Palazzo San Giacomo.a Salerno, si trovano quindi d’accordo su tutto il resto. Regione,su agricoltori – “Siamo favorevoli alla realizzazione dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Regione Campania ma vigileremo, tuttavia, per evitare l’ennesimo ‘carrozzone politico’ e per garantire equità nel trattamento per tutti gli agricoltori della Campania”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Attilio Pierro nel corso del suo intervento in occasione dell’ultima seduta del Consiglio. ...

