Le parole di Franco Battiato, lo studio (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) – La vita è amore. Così Franco Battiato ha cantato, negli anni, il miracolo dell'esistenza e del mondo: descrivendo un Universo nel quale la meraviglia e il misticismo si mescolano all'ascolto dell'assoluto e del tempo. Anche l'analisi statistica delle parole usate nelle sue canzoni rivela la bellezza del suo mondo interiore, svelandone i desideri, i sogni e le paure. Baia, business unit del Gruppo United www.unitedspa.it, ha analizzato tutti i termini di quasi 150 canzoni di Battiato, scoprendo i vocaboli più usati dal cantautore per comunicare la ricchezza del suo mondo.Tra le quasi 18.000 parole che compongono l'insieme dei suoi testi, sono tre i termini usati più di frequenza: 'vita", 'amore" e 'mondo", citate rispettivamente 53, 51 e 42 volte. E questo perché per l'artista siciliano ...

