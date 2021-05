Le Parisien | Mbappé vuole rinnovare fino al 2023 per lasciare il Psg un anno prima

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Psg sta lavorando per concludere la questione rinnovo con Kylian. Il suo contratto scade nel 2022 e il club parigino lo vorrebbe estendereal 2025. Ma secondo Le, la volontà del giocatore sarebbe quella di prolungarlo per un altro, ovveroal, per poiil Psg nell’estate del 2022. Il Real Madrid, club più interessato a lui, è consapevole di queste trattative per il rinnovo, ma Florentino Perez lo vorrebbe portare già quest’per costruire una squadra galattica. Ma potrebbe aspettare un. Sempre secondo il giornale francese,spingerebbe affinché il Psg si rinforzasse in alcuni reparti per essere più competitiva per cercare di vincere la Champions League, nello ...