LE PAGELLE DI JUVE STABIA – PALERMO 0-2. Prestazione da prima della classe per i rosa che dominano e vanno alla fase nazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Di Fabrizio AnselmoIl PALERMO domina in casa della JUVE STABIA e vince 2-0 grazie alle reti di Valente e Saraniti. Prestazione perfetta per l'intera compagine rosanero che vince e convince preparandosi nel migliore dei modi per la fase nazionale.PELAGOTTI 7Una paratissima su Fantacci al 92' nell'unico vero tiro della JUVE STABIA che avrebbe potuto cambiare la partita. Non è facile dopo 90 minuti a guardare la partita, ecco il motivo del suo voto.MARONG 7Cerca sempre la giocata più semplice e mette il fisico al servizio della difesa.LANCINI 7Bravo soprattutto negli anticipi, non sbaglia nulla e rimane freddo anche nei momenti più caldi. PERETTI (dal 63') 6,5 il suo ingresso non sposta ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Di Fabrizio AnselmoIldomina in casae vince 2-0 grazie alle reti di Valente e Saraniti.perfetta per l'intera compaginenero che vince e convince preparandosi nel migliore dei modi per la.PELAGOTTI 7Una paratissima su Fantacci al 92' nell'unico vero tiroche avrebbe potuto cambiare la partita. Non è facile dopo 90 minuti a guardare la partita, ecco il motivo del suo voto.MARONG 7Cerca sempre la giocata più semplice e mette il fisico al serviziodifesa.LANCINI 7Bravo soprattutto negli anticipi, non sbaglia nulla e rimane freddo anche nei momenti più caldi. PERETTI (dal 63') 6,5 il suo ingresso non sposta ...

WiAnselmo : LE #Pagelle DI #JuveStabia - #Palermo 0-2. Prestazione da prima della classe per i rosa che dominano e vanno alla f… - Mediagol : LE #Pagelle DI #JuveStabia - #Palermo 0-2. Prestazione da prima della classe per i rosa che dominano e vanno alla f… - gilnar76 : Pagelle Pro Vercelli-#Juventus ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ilbianconerocom : Pro Vercelli-#Juve Under 23 1-0, le PAGELLE: Israel manda un messaggio al club, deludono due big #ProVercelliJuve… - totofaz : @sanchez_strada Lo stesso Vernazza dell’articolo di oggi ? Voglio almeno sperare che non sia stato sempre Vernazzar… -